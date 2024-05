Obras na passarela de pedestres anexa à Avenida Radial Leste avançam

Volta Redonda – A construção da passarela de pedestres ligando os bairros Vila Americana e Água Limpa, anexa à Avenida Radial Leste, já está na fase de instalação do guarda-corpo. A obra da Prefeitura de Volta Redonda – e supervisionada pela Secretaria Municipal de Obras (SMO) – visa facilitar a circulação e garantir a segurança dos moradores, e a previsão é de que a nova passagem, construída em estrutura metálica, seja entregue à população em meados de julho.

A nova passarela envolve a construção de um trecho de 65 metros em estrutura metálica com apoio de pilares metálicos, que terá ligação com a atual passarela da Radial Leste, que liga o Aero Clube ao Vila Americana – na Rua Argentina – e tem 118 metros de extensão. A passagem também terá, de acordo com o projeto, uma conexão em 90º com o viaduto.

“A passarela é uma reivindicação dos moradores desses bairros, que vai oferecer maior conforto e segurança para os pedestres, além dos ciclistas. O plano de mobilidade urbana é um compromisso do nosso governo e que vem sendo cumprido, com várias obras em andamento. Não vamos descansar até Volta Redonda ser a cidade em que sonhamos viver”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto.