Obras na Rua 33 serão executadas 24 horas por dia a partir de segunda-feira

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda informa que as obras na Rua 33, na Vila Santa Cecília, terão novo ritmo ainda mais acelerado pelos próximos sete dias, a partir desta segunda-feira, dia 7. Até o dia 14 de agosto, as obras neste trecho serão executadas 24 horas por dia.

Para viabilizar esse procedimento, que busca reduzir os transtornos por conta das intervenções, a Rua 33 ficará totalmente interditada no sentido Sessenta-Vila Santa Cecília a partir desta segunda-feira (7). Desta forma, a interdição será mantida por uma semana, para que os trabalhos de revitalização da via sejam adiantados. Neste período, serão feitos serviços essenciais para que a fiação hoje instalada em postes possa passar pelo corredor subterrâneo planejado.

A Rua 33, principal centro comercial de Volta Redonda, já teve a rede de água trocada. Agora, está sendo totalmente renovada e modernizada, priorizando também a acessibilidade.

A interdição total da via no sentido bairro Sessenta – Vila visa garantir a continuidade dos serviços de escavação necessários para a instalação da rede elétrica e de dados. Essa medida proporcionará maior segurança e eficiência no trabalho com máquinas pesadas, permitindo que as obras transcorram sem interrupções.