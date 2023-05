Obras na tubulação de gás interditam ruas do Centro de Barra Mansa

Matéria publicada em 8 de maio de 2023, 13:05 horas

Barra Mansa – A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Ordem Pública, informa que nesta segunda-feira (8), o trânsito no Centro da cidade se encontra parcialmente interditado na altura da saída do bairro Cotiara, na Avenida Domingos Mariano com a Rua José Hipólito, onde acontece uma obra de reforço da tubulação de gás.

O serviço, que se estenderá até a Praça da Igreja Matriz de São Sebastião, está sendo realizado na faixa da esquerda e os veículos devem transitar pela pista da direita.

O trabalho será executado ao longo de todo o mês de maio.