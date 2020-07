Obras no hospital municipal de Porto Real garantem seis novos leitos para tratar Covid-19

Matéria publicada em 21 de julho de 2020, 19:08 horas

Porto Real – O prefeito de Porto Real, Ailton Marques, afirmou durante live nas redes sociais que as obras no Hospital Geral Municipal São Francisco de Assis vão garantir mais seis novos leitos para tratar Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, nesta terça-feira (21). De acordo com o prefeito, as intervenções estão em fase final e servem para ampliar os atendimentos relacionados a doença para que os pacientes da Covid-19 sejam realocados no antigo setor de Maternidade, onde está sendo criada uma ala exclusiva para esses casos.

– Estamos programando mudanças dentro do hospital, que estão praticamente prontas para que mude o fluxo do local. Mandamos dois pacientes transferidos para o Hospital Regional e aumentamos o número de leitos. Teremos seis novos leitos, mas a previsão é que Porto Real tenha mais 12 para ganhar mais leitos, separar os casos positivos de pacientes com outras patologias – declarou o prefeito.

O diretor técnico do Hospital Geral Municipal São Francisco de Assis, Flávio Barradas, esteve presente na live e comentou que os casos de Covid-19 em Porto Real é uma responsabilidade de todos.

– A Covid-19 é uma responsabilidade de todos. Nós da área da saúde precisamos fazer os atendimentos, mas a população tem que entender que ela precisa nos ajudar, ficar em casa e fazer o isolamento domiciliar. Ir no hospital só para os atendimentos mais graves. Temos grande dificuldade até em acompanhar os casos confirmados em domicílio porque as pessoas perguntam se tem que ser todo dia e se a visita vai ser demorada – comentou Flávio Barradas.

O prefeito de Porto Real, Ailton Marques, fez um apelo para os moradores durante a live para que todos ajudem a diminuir a curva da Covid-19 em Porto Real.

– Precisamos fazer a curva da Covid-19 descer em nosso município. Estamos apelando a todos para que colaborem, que salvem vidas. Ainda tem pessoas que não estão acreditando ou estão pagando pra ver. O Ministério Público está em cima da gente. A população precisa nos ajudar porque se continuar assim, vamos ter que fechar a cidade toda. Parte da população cobra o fechamento total da cidade – declarou o prefeito, destacando que foram realizadas reuniões com o presidente da CDL Quatis-Porto Real, Gilmar José Pereira, nesta semana, e que foi discutida a possibilidade do fechamento do comércio.

Testes rápidos

Ainda durante a transmissão ao vivo, Ailton Marques afirmou que a prefeitura encomendou mais dois mil testes rápidos para testagem em massa no município de Porto Real. Ele também destacou o crescimento no número de casos entre os meses de junho e julho, pois no mês de junho, Porto Real tinha 60 casos confirmados. Já neste mês já são 157 casos confirmados.

Dos 157 casos confirmados, 77 estão recuperados, 67 em isolamento domiciliar e seis óbitos causados pela doença. Ao todo são sete pacientes internados positivos da Covid-19, sendo que dois estão no Hospital Regional Zilda Arns, em Volta Redonda. O município tem 152 casos suspeitos, sendo que 149 estão em isolamento domiciliar, sendo que três estão internados e 428 casos descartados.

Fiscalização

A fiscalização da prefeitura de Porto Real autuou dois bares nesta semana, de acordo com o prefeito Ailton Marques devido a aglomeração. O prefeito destacou que bares não estão autorizados a funcionar de portas abertas para evitar presença de pessoas no estabelecimento. Durante a live, Ailton Marques disse que o Parque Mariana contará com uma barreira sanitária.