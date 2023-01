Obras para melhorar a manutenção de Volta Redonda avançam - Diário do Vale

Matéria publicada em 26 de janeiro de 2023, 11:39 horas

Equipes aceleram nas ruas com uma programação diária de execução do trabalho até atender toda a cidade

A Secretaria de Infraestrutura de Volta Redonda (SMI) segue acelerando com as ações de manutenção na cidade. Os dias com sol estão permitindo uma mobilidade maior às equipes, apesar dos transtornos que as chuvas ainda causam.

Nesta quinta-feira, 26, as equipes iniciaram trabalhos de conservação nos bairros Santo Agostinho, Jardim Amália, Eucaliptal, Monte Castelo, Padre Josimo, São Geraldo, Açude, Belo Horizonte, Santa Cruz, Limoeiro, Sidervile , Laranjal e Aeroclube, Belmonte, Caieiras, Jardim Belvedere, Retiro, Casa de Pedra e Siderópolis. Os serviços de roçada e tapa buracos foram executados com a ajuda de máquinas, roçadeiras e caminhões e cerca de 200 profissionais.

O serviço de roçada foi realizado nos bairros Santo Agostinho, Jardim Amália, Eucaliptal, Monte Castelo, Padre Josimo, São Geraldo, Açude, Belo Horizonte, Santa Cruz, Limoeiro, Sidervile , Laranjal e Aeroclube. Equipes executaram também o serviço nas entradas da cidade pelos bairros 207, Rodovia dos metalúrgicos, Avenida Sérgio Braga, Avenida dos trabalhadores e Niterói.

Já nos bairros Belmonte, Caieiras, Jardim Belvedere, Padre Josimo, Retiro, Santa Cruz, Santo Agostinho, Casa de Pedra e Siderópolis as equipes da SMI trabalharam na operação de tapa-buracos. A Prefeitura de Volta Redonda deve em breve iniciar uma ação maior de recuperação do asfalto, com novo contrato a ser fechado com uma empresa especializada no trabalho.

A secretária de Infraestrutura, Poliana Gama, destaca que o serviço é realizado diariamente, atendendo também as solicitações dos moradores e associações de moradores.

“O trabalho não para. Temos uma programação diária que visa atender todos os bairros da cidade, priorizando os serviços mais urgentes. Nosso objetivo é deixar nossa cidade limpa e organizada. Para isso estamos intensificando os trabalhos e avançando nas ações”, disse Poliana, ressaltando que o trabalho prossegue nesta sexta-feira e no fim de semana.