Obras realizadas pela Prefeitura na Colônia Santo Antônio melhoram a vida dos moradores

Matéria publicada em 31 de dezembro de 2019, 08:40 horas

Bairro recebeu investimentos em saúde, esporte e lazer. Educação é o próximo segmento a ser beneficiado

Barra Mansa -A Prefeitura de Barra Mansa vem realizando uma série de melhorias no bairro Colônia Santo Antônio. A iniciativa visa à manutenção dos serviços públicos na localidade, oferecendo melhor qualidade de vida aos moradores.

Entre os investimentos já executados está a reforma da Unidade Básica de Saúde, situada na Rua João Wayda. O espaço recebeu nova pintura, reparos no teto, ampliação das portas para atender cadeirantes, troca de pisos, novos equipamentos médicos e mobiliários.

Construída há 35 anos, a unidade nunca havia passado por intervenções. As obras possibilitaram a humanização do atendimento e trouxeram mais dignidade aos pacientes. Acompanhado as melhorias, está sendo cultivada na área externa da UBS uma horta comunitária, com diversos tipos de folhosas.

De acordo com o secretário de Saúde, Sérgio Gomes, as UBS realiza em média 400 atendimentos/mês. “As intervenções possibilitaram um tratamento mais humanizado e digno aos moradores da localidade. Já nos primeiros meses de 2020, vamos implantar o prontuário eletrônico na unidade. O serviço disponibilizará as informações das condições clínicas do paciente, de forma on line, no sistema da rede municipal de saúde. Dessa forma o histórico de saúde de cada cidadão atendido poderá ser acessado de qualquer posto de saúde do município, auxiliando na prescrição médica e de exames”, revelou Gomes.

Os moradores também foram contemplados com a reforma geral da quadra poliesportiva do bairro. O espaço ganhou cobertura, pista de skate, academia da terceira idade, playground e praça com pergolados cobertos e mesas de jogos.

Ainda no segmento de esporte e lazer, a Prefeitura está realizando a construção do Centro de Treinamento do Estádio Leão do Sul. A obra é custeada com recursos do Ministério dos Esportes do Governo Federal. Além disso, a fachada do estádio recebeu pintura e revestimento em azulejo e o estacionamento melhorias nas condições de conservação.

NOVAS OBRAS – A projeção do prefeito Rodrigo Drable é entregar logo no início do ano letivo, a nova Escola Santo Antônio. As obras estão em fase final de construção na área do antigo Clube dos Sargentos.

O secretário de Educação, Fernando Vitorino, disse que o processo de mudança da escola já está em andamento. “Estamos realizando reparos de alguns detalhes e fazendo a limpeza do local. Nossa expectativa é começar as aulas em fevereiro com os alunos do bairro na nova escola, atendendo assim aos anseios da comunidade”.

Outra obra que impactará positivamente a vida de aproximadamente 10 mil moradores da Colônia Santo Antônio é a nova pavimentação da principal via de acesso ao bairro, a Avenida Ministro Amaral Peixoto. A via terá também a substituição das redes e de captação de águas pluviais e esgoto.