Ocupação de leitos de UTI da rede municipal de Volta Redonda está em 16,21%

Matéria publicada em 4 de setembro de 2020, 18:24 horas

Volta Redonda – O boletim epidemiológico desta sexta-feira (04), divulgado pela prefeitura de Volta Redonda aponta que o município encerra a semana com 16,21% dos leitos de UTI da rede municipal estão ocupados por pacientes confirmados ou com suspeita por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Segundo o boletim, Volta Redonda tem 64 pacientes internados. A prefeitura não está mais divulgando a taxa de ocupação do Hospital de Campanha.

Nas últimas 24 horas não foram registrados novos óbitos pela doença, mantendo o total de 193. Dos 18.067 casos notificados como suspeitos, 5.304 casos são confirmados, sendo que 4.840 já estão recuperados. Já foram descartados 9.100 exames.

Houve um aumento de 0,90 % dos casos suspeitos.