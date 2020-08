Ocupação de leitos de UTI para Covid-19 cai para 21% em Volta Redonda

Matéria publicada em 19 de agosto de 2020, 18:16 horas

Volta Redonda – Nas últimas 24 horas, a taxa de ocupação de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da rede municipal para Covid-19 teve uma queda de 6%, caindo de 27% para 21%, segundo o boletim epidemiológico desta quarta-feira (19), em Volta Redonda.

A taxa de ocupação de leitos do Hospital de Campanha está em 12%, o que é abaixo do limite estabelecido em acordo judicial com o Ministério Público, que é de 60%.

De terça-feira (18) para hoje, houve aumento de 1,2% dos casos suspeitos. Volta Redonda tem 15.810 casos notificados como suspeitos, sendo que 4.636 casos foram confirmados por coronavírus. Destes, 4.046 já estão recuperados da doença, além de 7.556 exames que testaram negativo.