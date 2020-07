Ocupação de leitos de UTIs em Barra Mansa permanece estável

Matéria publicada em 19 de julho de 2020, 19:05 horas

Leitos de UTIs e clínicos registram taxa de ocupação de 33%, neste domingo, dia 19

Barra Mansa- Dados do boletim epidemiológico deste domingo, dia 19, apontam que o município mantém a capacidade de internações em decorrência da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Neste domingo, a taxa de ocupação de leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) está em 33%, o mesmo número corresponde a taxa de ocupação de leitos clínicos, na rede pública municipal.

Há 13% dos respiradores sendo utilizados no momento. Barra Mansa não pode ultrapassar o limite de 50% de ocupação de leitos de CTI/UTI devido ao acordo judicial estabelecido entre à Prefeitura e o Mistério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) para a flexibilização das atividades comerciais.

Em relação as internações, há 13 pacientes confirmados com a Covid-19 internados, sendo que dois estão no CTI (Centro de Tratamento Intensivo) da Santa Casa de Misericórdia, e utilizam respiradores e cinco estão em leitos clínicos na mesma unidade. No Centro de Triagem e Tratamento da Covid-19, na Região Leste, há quatro pacientes internados em leitos clínicos.

Já o total de pacientes internados com a suspeita da doença está em 21, sendo que quatro estão no CTI da Santa Casa de Misericórdia. Dois pacientes fazem o uso de respiradores. Onze estão em leitos clínicos. No Centro de Triagem e Tratamento da Covid-19, na Região Leste, um paciente está no CTI e três em leitos clínicos.

Atualização dos casos

Barra Mansa tem 1.266 casos confirmados da Covid-19, sendo que 900 podem ser considerados recuperados da doença. Há 42 pessoas com a suspeita do vírus. O número de mortes em decorrência da Covid-19 permanece em 37 e 18 óbitos suspeitos estão sob investigação. Foram realizados 5.583 exames e 4.275 resultados foram descartados para o coronavírus.