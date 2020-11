Ocupação de leitos em UTI chega a 97% no Rio de Janeiro

Rio de Janeiro – Desde junho, a cidade do Rio de Janeiro, atinge pela primeira vez, na rede SUS um número alarmante, onde a fila de espera por uma vaga em UTI para Covid-19 conta com mais pacientes do que leitos disponíveis. De acordo com a Secretaria municipal de Saúde, o sistema público de saúde registrava, nesta terça-feira, 24, 513 pacientes internados nos leitos de terapia intensiva na capital — inclusive em vagas estaduais e federais —, chegando a 97% de ocupação.

Com 73 pessoas infectadas à espera de atendimento, só 39 conseguiram ocupar os poucos leitos disponíveis. Pelos percentuais divulgados, há um total de 552 leitos de UTI na cidade, entre instalações próprias e também estaduais e federais. Procurado, o município do Rio, responsável pela gestão do sistema, não quis informar a capacidade total do sistema.

Apesar do cenário crítico — com aumento de casos e mortes nos últimos dias —, a prefeitura do Rio e o governo estadual não anunciaram qualquer medida para aumentar o rigor sobre as regras sanitárias, cuja flexibilização é considera por especialistas responsável pelo avanço da doença. O governador em exercício, Cláudio Castro, disse que não não pretende reverter o relaxamento do isolamento social. Ele afirmou que a prioridade será a abertura de novos leitos, além dos 214 anunciados anteontem, após uma reunião entre autoridades do Rio e técnicos do Ministério da Saúde. Castro também prometeu anunciar, em 48 horas, um plano de testagem em massa da população que, no entanto, não foi detalhado pelo governo.