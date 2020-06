Ocupação de leitos registra aumento no Hospital de Campanha de Volta Redonda

Matéria publicada em 21 de junho de 2020, 18:56 horas

Neste domingo, dia 21, a taxa de ocupação registrava 10,52%; Ocupação de leitos de UTI, na rede pública municipal, também aumentou está em 14%

Volta Redonda- A taxa de ocupação de leitos de enfermaria no Hospital de Campanha, referência no tratamento da Covid-19, registrou 10,52% de ocupação neste domingo, dia 21. Ontem, dia 20, a taxa de ocupação era de 8,77%. O prefeito Samuca Silva disse que o coronavírus está avançando nos bairros atingindo a população que não tem plano de saúde.

– Com 47 dias de medidas de flexibilização, a sua atenção e o cuidado tem que ser ainda maior, por favor, fique em casa. Mas se for sair use máscara, lave as mãos, use álcool em gel, mantenha distância da outra pessoa. Esse vírus é devastador, todos os casos em Volta Redonda, não foi por falta de assistência, mas as vítimas estavam no fator de risco – disse o prefeito em áudio compartilhado nas redes sociais.

A taxa de ocupação de leitos de UTI/CTI na rede pública municipal também registrou aumento está em 14%, sendo que ontem a taxa era de 3,70%, sendo que apenas um paciente estava ocupado um dos leitos.

Boletim epidemiológico

Volta Redonda registra neste domingo, 4.906 casos notificados como suspeitos na Secretaria Municipal de Saúde. O número de casos confirmados da Covid-19 está em 1.279, sendo que 1.021 pessoas podem ser consideradas recuperadas da doença. Houve 1.391 casos negativos para o coronavírus. Pelo quinto dia consecutivo o número de óbito se mantém em 57 casos confirmados.