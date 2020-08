Ocupação de UTI da rede municipal chega a 48% em Volta Redonda

Matéria publicada em 2 de agosto de 2020, 13:21 horas

Se chegar a 50%, o comércio poderá fechar mais uma vez

Volta Redonda – A prefeitura de Volta Redonda atualizou os casos de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, neste domingo (02), destacando que a taxa de ocupação de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da rede municipal chegou a 48%. Caso chegue a 50%, as atividades comerciais do município terão que fechar as portas mais uma vez, por sete dias, como foi acordado com o Ministério Público.

Ainda segundo o boletim, Volta Redonda possui 12.835 casos notificados, sendo que 3.624 testaram positivo para o novo coronavírus. Destes, 2.266 são considerados curados e 5.225 exames deram negativo. O município segue com 126 mortes causadas pela Covid-19.

Em 24 horas, houve aumento de 0,28% dos casos suspeitos e a ocupação de leitos do Hospital de Campanha está em 12%.