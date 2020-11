Odair Hellmann assume responsabilidade após derrota do Fluminense

Matéria publicada em 9 de novembro de 2020, 16:55 horas

Rio de Janeiro – Em coletiva após a partida, o técnico Odair Hellmann assumiu a culpa pela derrota do Fluminense pelo Grêmio no último domingo, (08), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A derrota por 1 a 0 no Maracanã encerrou a sequência invicta de oito jogos do tricolor carioca na competição. A equipe não repetiu o bom desempenho das últimas rodadas e acabou sofrendo a derrota para um adversário direto no G-6.

– A responsabilidade é toda minha. Os jogadores tentaram da melhor forma possível dentro de suas características. No domingo erramos acima do normal. Faz parte ter erros, mas foi acima do normal e acabou facilitando o contra-ataque do Grêmio – disse Odair.

O treinador explicou que a ideia era ter mais controle e passe durante o confronto.

– Até tivemos controle, mas faltou as jogadas de infiltração. Os erros e a capacidade do adversário de buscar a posse, dificultaram. No aspecto geral, não foi uma boa partida nossa. Não conseguimos nos impor em nenhum momento do jogo. A posse foi pouco efetiva em relação a transpor marcação do adversário. Por isso não conseguimos vencer hoje – comentou Odair.

O treinador minimizou a derrota para o Grêmio comandado por Renato Gaúcho e afirmou que Fluminense retomará o bom desempenho dos últimos jogos.

– Vamos voltar aos trabalhos essa semana, buscar retomar o nosso padrão. Fizemos uma parte (primeiro turno) muito regular e excelente em termos de resultado e jogo. Hoje (domingo) tivemos revés. Não está tudo certo quando fica sem perder e não está tudo errado hoje – concluiu.

Próxima partida

O Fluminense volta a campo no próximo sábado (14), às 21h30, contra o Palmeiras, no Allianz Parque. Com uma semana livre para treinamentos, o Tricolor foca na 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória pode garantir o clube carioca no G4 do Brasileirão.