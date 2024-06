OdontoSesc vai oferecer atendimento odontológico gratuito em Angra

Angra dos Reis – O Sesc RJ irá oferecer atendimento odontológico gratuito em Angra dos Reis, através da Unidade Móvel OdontoSesc. As inscrições serão feitas apenas nesta terça-feira (4), no Cais de Santa Luzia, no Centro. As senhas serão distribuídas a partir das 9h, por ordem de chegada (1 por pessoa), e o tratamento contempla qualquer pessoa a partir de 5 anos de idade. Para se inscrever, o interessado deverá apresentar o RG e o CPF. No caso dos menores de idade, além dos documentos do responsável legal, é necessário um documento da criança ou adolescente.

Serão oferecidas 500 vagas para tratamento odontológico, sendo as 128 primeiras para agendamento imediato e as 372 restantes para fila de espera, que serão chamadas tão logo ocorram as primeiras altas clínicas dos pacientes. Os atendimentos vão acontecer até 27 de setembro.

Os serviços oferecidos serão os de atenção básica, como restaurações, extrações simples, exames raios X, raspagens, limpezas, fluoretação tópica, além de atividades lúdicas de promoção à saúde. A iniciativa conta com o apoio da prefeitura de Angra dos Reis.

Confira os dias e horários de funcionamento:

Segunda-feira, das 12 às 16h

Terça-feira, das 8h às 17h

Quarta-feira, das 8h às 17h

Quinta-feira, das 8h às 17h

Sexta-feira, das 7h às 11h

As unidades móveis OdontoSesc são veículos de 14 metros de comprimento, 2,5 de largura e 4,5 de altura equipados para a realização de tratamentos odontológicos de atenção básica. O projeto, existente em todo Brasil, vai a regiões carentes, remotas ou com escassez da oferta desse serviço. A iniciativa conta com o apoio das prefeituras municipais e dos sindicatos do comércio varejista.

SERVIÇO

Unidade Móvel OdontoSesc em Angra dos Reis

Cais de Santa Luzia, ao lado da Casa do Artesão (Av. Júlio Maria, s/nº, Centro)

Gratuito