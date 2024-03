Oito pessoas são presas com arma e drogas no Jardim Belmonte

Volta Redonda – Oito pessoas foram detidas pelos agentes da 93ª Delegacia de Polícia, nesta segunda-feira (4), no bairro Jardim Belmonte, em Volta Redonda. Eles estavam armados e comercializando drogas na Rua Barão de Mauá.

Após denúncia de tráfico de drogas no bairro, os policiais abordaram os suspeitos e com eles apreenderam um revólver Taurus calibre 38, dois rádios de comunicação, cinco munições de calibre 38, duzentos e dezoito pinos de cocaína, 150 tiras de maconha e R$183,00 em espécie.

Os suspeitos foram encaminhados para a 93ª Delegacia de Polícia. Seis deles permanecem presos e dois foram liberados.