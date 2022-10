Oktoberfest Barra Mansa: festa é realizada neste final de semana

Matéria publicada em 18 de outubro de 2022, 14:57 horas

Barra Mansa – A Oktoberfest Barra Mansa, que será realizada nos dias 22 e 23 de outubro, na Fazenda da Posse, a partir de meio-dia, traz uma variedade de cervejas artesanais e diversos talentos da música. O evento é uma realização da Urbana Comida de Rua e tem o apoio da Fundação de Cultura de Barra Mansa.

O evento vai contar com a participação das cervejarias Paranóide, Penedon e Villa Alemã, além das opções de Food Truck do Urbana Comida de Rua na praça de alimentação. Todas as cervejas serão vendidas por um preço único, a R$ 10.

O Chopp na Bota, uma competição de quem bebe mais chopp, também vai ser uma das atrações da festa, além do Espaço Kids, com brinquedos e atividades para distrair a criançada enquanto os pais também aproveitam a programação do evento.

A música também é um ponto alto desta festa. Nos dois dias, quem abre é o DJ Gustavo Peixoto, a partir das 12 horas. Com uma carreira de 12 anos, Gustavo começou em Barra Mansa, mas já ganhou outros espaços, tocando no eixo Rio-São Paulo, Minas e no Sul do país, sendo hoje também o DJ residente de uma boate em Volta Redonda. “Preparei pro evento uma playlist bem democrática, com um pouquinho de tudo, desde pop rock anos 80 até as músicas mais atuais, pra agradar a todos, porque é um público bem diverso, com famílias, jovens, enfim, vai ter gente de todas as idades e gostos”, contou o DJ.

No sábado (22), às 18 horas, quem se apresenta é a banda Cassius Clay, que traz uma pegada de blues e funk, em releituras de clássicos dos Beatles, O Rappa, Caetano Veloso, Tim Maia, James Brown, Wilson Picket, Ray Charles, entre outros, tocando também músicas autorais. Tudo isso com muito groove e riffs marcantes, pra fazer o público animar bastante. Com mais de dez anos, de formação, atualmente, a banda tem se apresentado nas casas mais movimentadas e renomadas de Penedo e promete trazer esse clima pra Oktoberfest BM.

“Trabalhamos muito com o improviso, mas estamos preparando um show diferenciado para a Oktoberfest Barra Mansa, com uma formação diferente para dar um tempero diferente. Ou seja, o que o público pode esperar é que tudo pode acontecer para animar a festa”, ressaltou o vocalista da banda, Rodrigo Camará.

Fechando a noite, às 22 horas, quem sobe ao palco é o cantor Rodrigo Gavi e banda, que vai esquentar a festa com os maiores sucessos do sertanejo universitário. De Barra Mansa, Gavi conquistou a região cantando as músicas dos grandes nomes do sertanejo atual, mas sem deixar de lado as referências do início da carreira, como Chitãozinho e Xororó, Roberta Miranda e Sérgio Reis. Ou seja, vai ter muito modão para o público curtir e aproveitar até o final do evento.

“A gente vai do atual, com Gustavo Lima, Henrique Juliano, Zé Neto e Cristiano, entre outros cantores famosos, até os clássicos mais antigos que fizeram e ainda fazem sucesso. A galera pode aguardar que estamos preparando um show especial pra Oktoberfest BM”, disse Gavi.

Já no domingo (23), os shows ficam por conta de Vitão e Julinho Marassi e Gutemberg. Vitão sobe ao palco da OktoberFest às 15 horas. Dono de um estilo que mistura todos, o cantor, que toca nos melhores bares e pubs da região, é garantia de muita animação e alegria contagiante no palco. Com um repertório que vai do rock ao sertanejo universitário, passando pelo pagode, samba, xote, baião, entre outros, o cantor diz que a intenção é não deixar ninguém parado. “Esse repertório variado vem da minha experiência em bandas de baile, e é isso que vou levar pra Oktoberfest de Barra Mansa”, destacou ele.

Já às 19 horas, a festa vai ficar por conta da animação da dupla mais famosa do Sul do Estado: Julinho Marassi e Gutemberg. Apresentando um repertório variado que traz grandes sucessos da MPB do passado e do presente, a dupla canta também composições próprias que já estão na ponta da língua de quem acompanha os seus 30 anos de carreira, como “Apaloosa”, “Maromba”, “Aos meus heróis” e o mais recente lançamento, “Que Luz”.

“Esse evento está muito legal, além da parte da gastronomia, bebidas, tem esse espaço para crianças, e isso é muito interessante. Como pegamos muitas gerações, o nosso público, hoje, que curtiu a Apaloosa, o Cana Café, tem filhos, de idades variadas, e vai poder aproveitar o show. E temos nossa nova música ‘Que Luz’, que vai ser a cereja do bolo. Esperamos todo mundo lá, nesse lugar maravilhoso que é a Fazenda da Posse”, convidou o cantor Julinho Marassi.

Programação:

Dia 22 – Sábado

12h – Abertura – DJ Gustavo Peixoto

15h – Chopp na Bota – Competição

18h – Cassius Clay

22h – Rodrigo Gavi

Dia 23 – Domingo

12h – Abertura – DJ Gustavo Peixoto

15h – Vitão

19h – Julinho Marassi e Gutemberg