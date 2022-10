‘Olhar Porto Real’ atende mais 70 pacientes; no mês já foram 150 pessoas

Matéria publicada em 25 de outubro de 2022, 22:06 horas

Porto Real – Mais 70 pessoas participaram nesta terça-feira (25), na Secretaria Municipal de Saúde, da escolha de armação de óculos de grau que são fornecidos gratuitamente a pacientes dentro do Programa “Olhar Porto Real”. A iniciativa foi retomada pela atual administração e já havia contemplado outros 80 moradores no último final de semana. Somente neste mês, 150 já escolheram seus dispositivos de visão.

Criado na gestão do ex-prefeito Jorge Serfiotis, o Programa consiste em doar óculos de grau às pessoas que apresentam problemas e que por indicação de um médico oftalmologista precisam deste acessório.

Para ser contemplado é preciso abrir um processo administrativo no setor de protocolo da prefeitura levando cópias do RG e CPF, comprovante de residência, 2 cópias da receita médica, comprovante de renda e cartão do SUS, além de deixar o número de telefone para contato que deve estar sempre atualizado.

O prefeito Alexandre Serfiotis destaca que este programa visa beneficiar as pessoas que precisam de óculos, mas muitas vezes não dispõem de meios para adquiri-lo.

– A retomada deste Programa que já atendeu centenas de pessoas tem como objetivo a melhoria da qualidade de vida das pessoas que enfrentam problemas de visão e podem contar com este apoio na área da saúde – concluiu Serfiotis.