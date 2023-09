Olimpede 2023 é encerrada em Volta Redonda com muitos momentos de superação e emoção

Volta Redonda – A Olimpede (Olimpíada da Pessoa com Deficiência) 2023 chega ao fim em Volta Redonda. Foram três dias de competição e muitos momentos marcantes de superações e vitórias para os mais de 1,7 mil atletas participantes, representantes de 83 instituições de três estados: Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais.

O evento, considerado o mais inclusivo do Brasil, é promovido pela Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel).

Entre os competidores, Iuri Sérgio Alexandre de Oliveira, de 27 anos, atleta da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Visconde de Rio Branco) que não deu chance para os adversários, venceu os 50 metros rasos e comemorou ao estilo Usain Bolt, ex-velocista jamaicano e multicampeão olímpico e mundial.

“Resultado de muito treino com o meu professor e minha professora. Estou muito emocionado de estar participando desta grande competição que é a Olimpede, conhecendo outras pessoas e me divertindo muito. Estava muito ansioso para competir e agora é só alegria”, destacou.

Quem também treinou bastante para a Olimpede foi Heberton Ribeiro, de 29 anos, que estava representando Paraesporte, de Campos-RJ. Ele competiu na natação, arremesso de peso e futsal.

“Estávamos nos preparando há quase um ano para a Olimpede. Está sendo tudo muito maravilhoso. O evento superou todas as expectativas, foi nota dez”, ressaltou.

*Orgulho*

Com a ajuda do seus pais, Adjair Coelho e Érica Coelho, o pequeno Théo Coelho, de 7 anos, representando a Clínica Érica Coelho, de Barra Mansa, cruzou a linha de chegada na caminhada e emocionou a todos os presentes.

“O importante é oportunizar, acreditar, vibrar e se orgulhar, porque não tem outra coisa que a gente pode fazer se não se orgulhar do filho que a gente tem, independentemente se ele tem ou não alguma deficiência. Inclusive, estamos muito emocionados por conta de sempre acreditarmos nele e é uma questão de oportunizar. Acho que todo mundo tem que receber as oportunidades e as adaptações, e aí o indivíduo vai mostrar assim daquilo que ele é capaz”, ressaltou Érica.

A entrega das medalhas também reservou fortes emoções. Priscila Bello Visconte, de 40 anos, atleta do Gente Eficiente, de Resende, subiu no segundo lugar no pódio da caminhada e comemorou muito ao lado da sua mãe Tônia Belo e Raquel Visconte.

“É demais, um espetáculo, mais uma vitória conquistada. Ficamos muito emocionadas em ver a alegria dela e é até difícil não chorar. Que seja a primeira de muitas. Ela está de parabéns e estamos muito, muito orgulhosas dela”, disse Tânia.

*Sucesso*

A secretária de Esporte e Lazer, Rose Vilela, comemorou o sucesso da Olimpede 2023.

“Estamos desde o mês de maio planejando e pensando na Olimpede. Foi um grande evento, os atletas se superaram nas competições e mostraram que são campeões da vida. Agradecer ao prefeito Neto, a todos os participantes e também ao meu time que foi impecável durante o evento”, celebrou.

O prefeito Antonio Francisco Neto também parabenizou a todos pelo grande evento.

“É sempre um orgulho muito grande promover a Olimpede. É uma competição que nos enche de orgulho e nos motiva a querer melhorar a cada ano. Parabéns a Rose, a todo o time da Smel e todos os participantes por terem feito a maior Olimpede de todos os tempos”, ressaltou.