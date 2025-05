Olimpede VR promove primeiro Congresso Técnico

Volta Redonda – A Secretária de Esporte e Lazer de Volta Redonda realizou, na quarta-feira (30), o primeiro congresso técnico da Olimpíada da Pessoa com Deficiência (OLIMPEDE). O Congresso foi feito numa plataforma virtual com a participação de representantes das delegações com interesse em participar da edição deste ano. As inscrições das delegações e atletas serão abertas no dia 5 de maio. A Olimpede VR está marcada para os dias 29, 30 e 31 de agosto.

“Esse é o primeiro congresso técnico. Vamos fazer um outro em agosto, quando os atletas já estiverem inscritos. A OLIMPEDE VR é tradição e muito aguardada. Nesse momento vamos apresentar aos participantes algumas alterações que queremos promover a partir de avaliações que fizemos de retornos que recebemos dos atletas, professores e familiares”, explicou a secretária de Esporte e Lazer de Volta Redonda, Rose Vilela.

Participam da olimpíada atletas deficientes físicos, auditivos, visuais e intelectuais. No ano passado, foram inscritas 120 instituições, de 48 cidades e três estados. Neste ano, a proposta da secretaria é fazer uma subdivisão dentro do grupo de deficiência intelectual. “Nós vamos apresentar essa proposta no congresso e discutir com os participantes. Nosso objetivo é adequar a Olimpede às necessidades de todos”, garantiu Rose.

Modalidades e inscrições

A Olimpede 2025 contará com uma ampla variedade de modalidades esportivas, como atletismo, natação, tênis de mesa, jogos de salão (dominó, dama e xadrez), lutas (taekwondo e judô), badminton, habilidades, jogos coletivos (futsal, voleibol especial, goalball), além da inclusão do jogo de bocha. A expectativa para a Olimpede 2025 é atrair cerca de 2,8 mil pessoas, incluindo aproximadamente 120 instituições de diversas regiões do país.