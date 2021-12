Olimpíada Internacional de matemática e lógica tem como destaque 23 alunos da rede pública de Resende

Matéria publicada em 16 de dezembro de 2021, 15:40 horas

Resende- O mês de novembro foi de destaque mundial para a educação de Resende. No último mês, alunos da rede pública municipal de ensino participaram da Olimpíada BRICSMATH, uma competição online internacional de matemática e lógica para os ensinos Fundamental e Médio. Ao todo, 23 alunos das escolas municipais participantes se destacaram.

A Olimpíada tem como principal objetivo desenvolver as habilidades lógicas dos alunos. Participam crianças do Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Indonésia e Vietnã, que desenvolvem tarefas gameficadas de raciocínio lógico e visão espacial.

Cerca de 100 alunos de Resende participaram da Olimpíada este ano, sendo eles das escolas: E.M. Hetelvina Carneiro, E.M. Surubi (1 medalha), E. M. Adelaide Lopes Salgado (5 medalhas), E.M. Geraldo da Cunha Rodrigues (5 medalhas) e E. M. Marieta Salles (12 medalhas).

– Levar o nome da educação de Resende para competições internacionais é muito importante e mostra o quanto nosso ensino é prioridade. Valorizar o potencial dos alunos da rede municipal é nosso objetivo. Não medimos esforços para que os estudantes alcancem degraus cada vez mais altos e possam ser reconhecidos em todas as esferas da sociedade – disse a secretária municipal de Educação, Rosa Frech.

O coordenador de Ciências da Natureza, Tiago Alves da Silva, comentou sobre a importância dos jogos desenvolvidos por toda a equipe de coordenadores, diretores e professores para o desenvolvimento intelectual dos estudantes.

– Os jogos podem ser grandes aliados no ensino dos alunos. Podemos trazer uma realidade virtual e adaptar para o processo de aprendizado. Mediante a gamificação, os alunos conseguem compreender, ter outra visão da matemática e ainda quebrar um bloqueio que muitos alunos têm dos números.