OMS: Brasil tem 12 milhões de dependentes químicos

Matéria publicada em 24 de maio de 2023, 08:13 horas

Para tentar evitar o crescimento dos números, Estado do Rio de Janeiro cria data para combater o uso abusivo de álcool e drogas

Estado do Rio – Dados das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) divulgados no fim de 2022, apontam que no Brasil, cerca de 30 milhões de pessoas têm alguém na família que é dependente químico. De acordo com pesquisas da Organização Mundial de Saúde (OMS), em média, 6% da população brasileira faz uso de algum tipo de droga, sendo dependente químico. Essa porcentagem caracteriza mais de 12 milhões de pessoas.

Para tentar ajudar o país a virar este quadro, o Estado do Rio passa a contar com uma data simbólica para combater o uso abusivo de álcool e outras drogas. A Lei 10.022/23, sancionada pelo governador Cláudio Castro e publicada no Diário Oficial desta terça-feira (23), cria o Dia Estadual de Prevenção ao Uso Abusivo de Álcool e outras Drogas a ser celebrado, anualmente, no dia 26 de junho.

Aprovada em abril de 2023 na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), a medida foi proposta pelo ex-deputado Renato Zaca. Segundo o autor, o dia da prevenção à dependência química deverá ser divulgado em todos os meios de comunicação, além de serem realizadas palestras esclarecendo os seus efeitos nocivos.