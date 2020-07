ONG de Barra Mansa pede ajuda para receber rações para animais disponíveis para adoção

Matéria publicada em 28 de julho de 2020, 13:49 horas

ATAN – Arca de Noé só tem rações para esta semana e precisa alimentar 60 cães e 20 gatos

Barra Mansa – A ONG (Organização Não-Governamental) ATAN – Arca de Noé está pedindo ajuda nas redes sociais para receber rações para animais que estão disponíveis para adoção, em Barra Mansa. A organização só tem ração para esta semana para alimentar os bichinhos, que são 60 cães e 20 gatos de raças e idades diversas.

De acordo com presidente da ATAN, Renata Castro Alves Fernaine, para alimentar todos os bichinhos é necessário 40 sacos de 15 quilos de ração para os cães e três sacos de dez quilos para os gatos por mês.

A ONG está com pontos de arrecadação em vários estabelecimentos comerciais de Barra Mansa, mas também aceita doações em dinheiro através de transferência bancária. Interessados em ajudar com as doações ou adotar os animais ,entrar em contato com Renata pelo telefone (24) 98837-9861.