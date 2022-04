Ônibus do Tarifa Zero estão temporariamente parados

Matéria publicada em 19 de abril de 2022, 09:45 horas

Volta Redonda – A prefeitura, através da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU), emitiu uma nota informando que os ônibus elétricos do Tarifa Zero estão temporariamente parados, por conta de problemas técnicos. Com isso, a operação nas linhas está suspensa temporariamente.

A empresa responsável pela manutenção já foi acionada e assim que os veículos forem reparados, a secretaria informará o retorno da operação.