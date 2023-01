Matéria publicada em 13 de janeiro de 2023, 13:00 horas

Um ônibus enguiçou na Avenida dos Trabalhadores, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda, no final da manhã desta sexta-feira, 13. Motoristas que passam pelo local, próximo ao Sider Shopping, devem redobrar a atenção pois podem enfrentar congestionamento. Ainda não se sabe o motivo do defeito do ônibus.