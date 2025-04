Ônibus Lilás leva serviços gratuitos para mulheres em Barra do Piraí

Barra do Piraí – Através de uma parceria entre a Secretaria Estadual da Mulher e a Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres de Barra do Piraí, o Ônibus Lilás chegará ao município na próxima terça-feira (29). A ação ocorrerá na Praça Nilo Peçanha das 10 às 16h.

Com o objetivo de levar serviços essenciais que contribuem com a prevenção a violência e o acolhimento das mulheres, o Ônibus Lilás consiste em um programa do Governo do Estado que oferece diversos serviços nesse viés. Com apoio jurídico, psicológico, atendimento social e outras atividades, a unidade móvel percorre as cidades do estado em um ato de democratização e cuidado com a população feminina.

O Ônibus Lilás contará ainda com a parceria da Fundação Leão XIII, oferecendo isenção de taxas para emissão de documentos. Dentre os demais serviços oferecidos no evento, se destacam CADÚnico, orientação sobre saúde da mulher, agendamento de preventivo, orientação sobre ISTs, vacinação contra Influenza para pessoas idosas (60+) e grupo prioritário, saúde bucal, feira de artesãs, distribuição de mudas de plantas e aguadeiro da CEDAE.

A subsecretária municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, Daniella Oliveira, comentou sobre a grande relevância dessa iniciativa, apontando para o caminho promissor traçado pelo município frente ao tema.

“Essa ação integrada da Subsecretaria da Mulher em parceria com a Secretaria de Estado da Mulher através do Ônibus Lilás é de extrema relevância para as mulheres do nosso município que precisam acessar assistência jurídica, atendimento social e psicológico. Além de facilitar o atendimento através da unidade móvel, essa ação também atua na prevenção, dando visibilidade a todos os serviços que estão sendo implementados no município e demais parceiros da rede de atendimento à mulher, mostrando que estamos no caminho certo, cuidando da nossa cidade e das pessoas, buscando garantir o cuidado e mais segurança para todas as meninas e mulheres”, apontou Daniella.

As parcerias que promoverão a composição do evento se estendem à Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (COMDIM), OAB Mulher, Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher (NIAM) e Patrulha Maria da Penha

“Mais uma excelente ação em prol das mulheres em nosso município. Tenho certeza de que esse será um lindo evento no qual o respeito, o cuidado e o acolhimento guiarão nossos serviços. Te esperamos na Praça Nilo Peçanha, na próxima terça-feira às 10 horas”, declarou a prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki.