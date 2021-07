Ônibus pega fogo em Barra do Piraí; veja vídeo

Matéria publicada em 2 de julho de 2021, 16:57 horas

Barra do Piraí – Um ônibus pegou fogo no início da tarde desta sexta-feira (02), na Rua Major Mario Salgueiro, no bairro Belvedere, em Barra do Piraí. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi até o local para controlar o fogo, mas o veículo já havia sido destruído. Apesar do susto, não foram registrados períodos e as causas do incêndio ainda não foram divulgados.

Segundo os bombeiros, o trânsito no local chegou a ficar lento, mas que já foi liberado. Além do veículo, as chamas também atingiram a fiação elétrica, deixando bairros próximos sem luz.

Ainda durante à tarde, uma equipe técnica da Light, concessionária responsável pelo fornecimento de energia na cidade, foi ao local fazer reparos na fiação.