Ônibus pega fogo na Via Dutra em Volta Redonda

Matéria publicada em 2 de setembro de 2022, 19:30 horas

Volta Redonda – Um ônibus da viação Cidade do Aço se incendiou nesta sexta-feira (2) no km 256 da Via Dutra, em Volta Redonda.

Segundo a PRF, ainda não se sabe o que causou o incêndio.