Matéria publicada em 8 de fevereiro de 2023, 14:35 horas

Resende – Um ônibus da Viação São Miguel enguiçou no início da tarde desta quarta-feira (8) na Rua Cadete Édson, próximo ao Hospital Samer, no bairro Montese, em Resende. Motoristas que passarem pelo local devem redobrar a atenção, pois podem enfrentar congestionamento. Ainda não se sabe o motivo do defeito do ônibus.