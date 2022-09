Ônibus terão subsídio para reativar linhas e segurar tarifa

Matéria publicada em 14 de setembro de 2022, 13:08 horas

Câmara Municipal de Volta Redonda aprovou mensagem neste sentido na sessão desta terça

Volta Redonda – A Câmara Municipal de Volta Redonda aprovou, na noite desta terça-feira (13) uma mensagem do prefeito Antônio Francisco Neto, propondo a criação de um subsídio mensal de R$ 250 mil para as empresas de ônibus que atuam na cidade.

Os pagamentos serão condicionados à reativação ou ampliação da quantidade de viagens em linhas que tiveram suas frequências reduzidas ou suprimidas por causa da pandemia de Covid-19, e também à concordância das empresas em se absterem de tentarem obter judicialmente um aumento de tarifa para recompor o aumento de gastos com a alta dos preços do óleo diesel.

Uma das justificativas para o subsídio é a compensação, pelo município, de gratuidades, usando recursos do governo federal, que publicou em 25 de agosto uma Medida Provisória autorizando o envio de recursos da ordem de R$ 2,5 bilhões aos municípios para que as prefeituras possam compensar as gratuidades para idosos.

A mensagem aprovada pelos vereadores prevê que o pagamento será condicionado ao número de passageiros, custo dos serviços e atendimento dos critérios de qualidade previstos nos contratos.

Para isso, serão usados os dados do sistema de bilhetagem eletrônica e os sistemas GPS de controle dos deslocamentos dos ônibus.

Entenda o caso

Desde que os preços do óleo diesel começaram a subir, recentemente, as empresas de transporte coletivo de Volta Redonda não conseguiram compensação nas tarifas pelo aumento do custo. Isso, aliado à redução na quantidade de passageiros por causa das medidas restritivas de combate à Covid-19, fez com que a quantidade de ônibus em diversas linhas fosse reduzida, como medida de redução de custos.

Com o subsídio, o objetivo é que a quantidade de horários seja aumentada e que as empresas deixem de exigir na Justiça o aumento das tarifas.

A favor

O vereador Rodrigo Furtado foi um dos que votaram a favor da mensagem, e disse que, embora não seja automaticamente alinhado com o Executivo, considerou que a mensagem beneficia a população:

– O subsídio para os ônibus não é ruim se for para melhorar. Autorizar o prefeito a repassar esse recurso não é dar dinheiro, mas sim a possibilidade de recompor gastos para atender a população da periferia. Além disso, a condição para o repasse é a melhoria nos serviços: se não melhorar, ele não paga – disse Furtado.