Ônibus tomba em ribanceira na Rodovia Saturnino Braga

Sul Fluminense – Um ônibus transportando trabalhadores da Brasfeels tombou por uma ribanceira, no início da manhã desta segunda-feira (12), a caminho de Angra dos Reis. Segundo as primeiras informações do Batalhão Rodoviário da Polícia Militar, o acidente, que não teve a causa divulgada, aconteceu no trecho do km 26 da RJ-155 (Rodovia Saturnino Braga), entre Rio Claro e o distrito de Lídice.

Segundo informações, não confirmadas pela PM, 24 pessoas teriam se ferido; uma em estado grave.

Equipes do Corpo de Bombeiros, além do Samu, foram acionados e seguem para o local.