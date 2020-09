Onze ruas do bairro Morada Verde recebem pavimentação em Barra Mansa

Matéria publicada em 22 de setembro de 2020, 09:33 horas

Barra Mansa – A Secretaria de Manutenção Urbana iniciou a pavimentação de onze ruas do bairro Morada Verde, assim como a manutenção das áreas de convívio, nesta semana, em Barra Mansa. A previsão é que a solicitação antiga dos moradores seja concluída até o dia 05 de outubro.

A Rua B e a praça na entrada do bairro foram os primeiros locais a receberem manutenção. A Rua Sargento Jomir Nascimento dos Santos e as transversais C, D, E, F, G, H, I, J e L anda serão asfaltadas.

– Primeiro preparamos o solo, através de fresagem, para então aplicar o asfalto. O material resultante desse processo será utilizado na pavimentação de outras vias – explicou o secretário de Manutenção Urbana.

Marilene Pedro Silva Abrão, presidente da associação de moradores do bairro, comentou sobre a expectativa da obra.

– Esse asfalto é tão sonhado há 20 anos. Já vínhamos nessa luta e agora chegou o grande momento. O Rodrigo Drable proporcionou um lazer maravilhoso para todos. As crianças hoje saem para brincar. Adultos fazem caminhadas e andam de bicicleta. É um lazer que nos proporciona uma saúde melhor. É uma melhora para os carros, fora a poeira que ninguém aguentava mais. A maioria das casas ficava fechada. É uma felicidade imensa. O bairro inteiro está feliz – concluiu.