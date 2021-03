Matéria publicada em 10 de março de 2021, 08:02 horas

A Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Mangaratiba (SMMA), com o apoio do Grupamento de Proteção Ambiental da Guarda Municipal (GPA) e da Polícia Ambiental (UPAM), deflagrou a Operação ‘Água Limpa’, que tem como objetivo coibir a prática de crimes ambientais nos cursos de água do município. A ação aconteceu no distrito de Muriqui e terminou com o síndico de um condomínio detido e encaminhado para a 165° DP.

Os agentes chegaram até o endereço após receberem denúncias de que o Condomínio Village Muriqui estava despejando esgoto in natura em uma das cachoeiras do distrito. Ao constarem o crime ambiental, os agentes da UPAM encaminharam o síndico para a 165° DP, onde foi registrado o flagrante do delito. O condomínio também responderá a um processo administrativo e estará sujeito as sanções previstas em lei.

De acordo com o Secretário de Meio Ambiente, Antônio Marcos Barreto, essa foi apenas a primeira ação da Operação ‘Água Limpa’, que será ampliada por toda a cidade. “Não vamos deixar passar desapercebido os crimes ambientais que condomínios, ou até residências particulares, estão praticando contra os recursos naturais. A operação ‘Água Limpa’ terá caráter definitivo a partir de agora e vamos levar a fiscalização para todos os distritos”, explicou o Secretário.