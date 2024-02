Operação apreende 9 motocicletas irregulares em Paty do Alferes

Paty do Alferes – Uma operação conjunta realizada pela Polícia Militar, com apoio da Polícia Civil, da Guarda Municipal e da Secretaria de Saúde de Paty do Alferes, apreendeu nove motocicletas irregulares na manhã desta segunda-feira (5), em Paty do Alferes.

Os veículos foram apreendidos por meio dos pontos de incursão e fiscalização estabelecidos pelos agentes nos bairros Arcozelo, Roseiral e Estrada da Cachoeira.

O objetivo principal da ação é a repressão do tráfico de drogas, redução de criminalidade na região e apreensão de armas e drogas.