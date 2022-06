Operação Asfixia prende três pessoas em Barra do Piraí

Matéria publicada em 25 de junho de 2022, 11:30 horas

Barra do Piraí – Policiais civis da 88ª DP (Barra do Piraí), coordenados pelo delegado titular Rodolfo Atala, realizaram, na sexta-feira (24/06), a Operação Asfixia, com o intuito de mapear locais onde há tráfico de drogas para prender criminosos e apreender veículos irregulares. A ação realizada em conjunta das forças de segurança de Barra do Piraí, e percorreu os bairros da cidade.

Policiais civis, militares e guardas municipais realizaram diligências em vários pontos de Barra do Piraí.

Ao todo, três pessoas foram presas e um adolescente foi apreendido. Os agentes apreenderam uma arma e grande quantidade de drogas.