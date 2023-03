Operação Átria: ação conscientiza população barrense sobre a violência contra a mulher - Diário do Vale

Matéria publicada em 28 de março de 2023, 12:55 horas

Em apenas três semanas, operação prendeu 4.255 pessoas em todo o país

Barra do Piraí – A 88ª Delegacia de Barra do Piraí promoveu na manhã desta terça-feira (28), uma campanha de conscientização, através da Operação Átria – iniciativa do Ministério da Justiça que busca intensificar a apuração de denúncias e a busca por suspeitos e foragidos por crimes de violência contra a mulher. Durante a ação, foram distribuídos folhetos informativos e realizados atendimentos à população barrense. A atividade foi realizada em conjunto com a Patrulha Maria da Penha, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) e a Guarda Municipal.

Casos preocupam

Segundo balanço parcial divulgado na terça-feira (21) pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, em apenas três semanas a Operação Átria prendeu 4.255 pessoas em todo o país. Desse total, 3.598 prisões foram em flagrante.

Além disso, foram concluídos 17.958 inquéritos policiais, dos 20.024 instaurados durante o período; foram apreendidas 340 armas brancas, 269 armas de fogo e 6.068 munições e 7.276 denúncias foram apuradas.

O balanço divulgou ainda que, no período, 23.963 vítimas foram atendidas e 20.540 medidas protetivas solicitadas.

Canais de denúncia

Casos de violência contra a mulher podem ser denunciados através do Disque 180, disponibilizado 24 horas por dia, e pelos números 197 (Polícia Civil) e 190 (Polícia Militar).