Operação Átria prende 473 pessoas no estado do Rio - Diário do Vale

Operação Átria prende 473 pessoas no estado do Rio

Matéria publicada em 28 de março de 2023, 19:25 horas

Estado do Rio – Chegou ao fim, nesta terça-feira (28), a Operação Átria, uma iniciativa nacional coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública para combater crimes praticados contra mulheres, em razão do gênero. As ações, iniciadas no dia 27 de fevereiro, resultaram na prisão de 473 pessoas no estado do Rio de Janeiro. Os números, porém, podem subir, pois algumas diligências ainda estão sendo contabilizadas.

Por aqui, a coordenação operacional foi feita pelo Departamento-Geral de Polícia de Atendimento à Mulher (DGPAM), com apoio da Coordenadoria de Comunicações e Operações Policiais (Cecopol). O trabalho envolveu as unidades de todos os departamentos da Polícia Civil.

Ao todo, 7.545 diligências foram realizadas, incluindo investigações, ações preventivas, palestras, cursos, orientações e ações sociais. Cerca de 4 mil vítimas foram atendidas em 83 dos 92 municípios do estado. Os agentes instauraram 3.203 inquéritos, solicitaram 2.415 medidas protetivas de urgência e apreenderam 41 armas de fogo.