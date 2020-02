‘Operação Barragem’ tem desdobramentos em Paraty

Matéria publicada em 14 de fevereiro de 2020, 10:35 horas

Paraty – A “Operação Barragem” foi deflagrada na manhã desta sexta-feira (14) pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), com o apoio do 3º Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar, com o objetivo de desarticular organização criminosa voltada para o tráfico de drogas e comércio de armas com atuação nos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais.

A operação visa ao cumprimento de 18 mandados de prisão preventiva e cinco mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça de Lorena, após o oferecimento de denúncia pelo Gaeco. A investigação, iniciada pela Polícia Federal do Rio de Janeiro, identificou dois grandes núcleos criminosos, um radicado em Lorena e outro na cidade de Juiz de Fora (MG). Ambos, de acordo com o que se apurou, voltados à prática habitual de tráfico de drogas em larga escala, ao comércio de armas de fogo e à lavagem de dinheiro. As drogas traficadas pelo grupo criminoso abasteciam comunidades no Rio de Janeiro; cidades do litoral sul fluminense, como Paraty; o município de Ubatuba, no litoral norte de SP; a cidade de Lorena; e cidades do sul do Estado de MG, dentre outras localidades.

Os mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em Lorena, Ubatuba e Santa Cruz das Palmeiras. Já os mandados de prisão preventiva estão sendo cumpridos em Lorena, Mogi-Guaçu, Santa Cruz das Palmeiras e Mogi-Mirim, todas em território paulista, bem como Três Rios (RJ) , Paraty (RJ), Juiz de Fora (MG) e Betim (MG), dentre outras cidades onde o grupo criminoso tinha atuação.

A operação ainda conta com o apoio dos Gaeco do Rio e de Minas. Durante as investigações, foram realizadas diversas prisões em flagrante de pessoas ligadas ao grupo criminoso e, no seu transcorrer, foram apreendidos aproximadamente 275 kg de drogas, além de sete fuzis de calibre 5,56 mm sem marca, nove carregadores, dois revólveres Rossi, uma pistola israelense 9mm e 960 munições de calibre 5,56 mm. Todo esse armamento era destinado à comunidade da Nova Holanda, localizada no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio de Janeiro.