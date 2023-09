Barra do Piraí –A Polícia Militar deflagra na manhã desta sexta-feira (29), uma operação conjunta com a Guarda Municipal de Barra do Piraí e a Polícia Rodoviária Federal no bairro Califórnia da Barra. O objetivo é prender criminosos, apreender armas e drogas, além da redução dos índices criminais na região.

A operação, que teve início às 6h, conta com apoio de um blindado e da Secretaria de Saúde de Barra do Piraí.