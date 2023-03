Operação contra tráfico em Resende não tem dia para acabar, diz PM - Diário do Vale

Matéria publicada em 23 de março de 2023, 11:58 horas

Ação tem foco na área da Grande Alegria e Fazenda da Barra I, II e III

Resende – O 5º Comando de Policiamento de Área (CPA) anunciou na manhã desta quinta-feira (23), que a operação de combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado em Resende continuará acontecendo por tempo indeterminado.

Desde esta manhã, agentes do 37º Batalhão de Polícia Militar (BPM) – com o apoio de outros batalhões da região e também do Batalhão de Ações com Cães (BAC) – estão por toda a cidade, com foco nas regiões da Grande Alegria, incluindo áreas de mata, e Fazenda da Barra I, II e III.

O DIÁRIO DO VALE segue acompanhando a ação da PM.

Fotos e vídeos: Cedidos pela Polícia Militar