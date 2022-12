Operação cumpre mandados de busca em Paracambi contra milicianos - Diário do Vale

Matéria publicada em 14 de dezembro de 2022, 17:31 horas

Agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco), realizaram, nesta quarta-feira (14), uma operação para cumprir mandados de busca e apreensão em endereços de policiais militares da ativa, em conjunto com a Corregedoria da Polícia Militar.

Os mandados foram cumpridos nos bairros de Campo Grande, Vila da Penha, Senador Vasconcelos e Padre Miguel, na capital, e nos municípios de Paracambi, Duque de Caxias e Queimados. A operação é um desdobramento da ação envolvendo policiais civis e rodoviários federais que, no dia 15 de outubro de 2020, terminou com a morte de 12 milicianos que entraram em confronto com os agentes, após terem seus veículos interceptados, em Itaguaí.

Os policiais militares alvos da ação são suspeitos de escoltarem os milicianos da região, bem como de passarem informações da atuação das forças de segurança. Na operação foram apreendidos aparelhos de telefone celular, notebooks, diversos documentos e anotações que podem indicar a participação dos alvos no grupo criminoso.