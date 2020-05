Operação da PF contra fake news tem mandado cumprido em Volta Redonda

Matéria publicada em 27 de maio de 2020, 10:59 horas

Volta Redonda – A Polícia Federal (PF) cumpre, na manhã desta quarta-feira, 27, ordens judiciais no âmbito do inquérito nº 4.781, o inquérito das fake news, que tramita junto ao Supremo Tribunal Federal. Agentes realizam 29 buscas no Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Paraná e Santa Catarina.

Uma das cidades com desdobramentos da operação é Volta Redonda, mas a PF ainda não deu mais detalhes sobre a operação. Segundo as primeiras informações, trata-se de um mandado de busca e apreensão em um endereço do empresário Paulo Gonçalves Bezerra, investigado no caso e que também tem imóveis em Itaguaí e Campo Grande.

Os mandados de busca e apreensão foram expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes, relator da investigação no STF. Entre os alvos de buscas estão o presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, e o deputado estadual Douglas Garcia (PSL).