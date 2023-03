Operação da PM apreende câmeras do tráfico e grande quantidade de drogas em Angra - Diário do Vale

Operação da PM apreende câmeras do tráfico e grande quantidade de drogas em Angra

Matéria publicada em 15 de março de 2023, 16:06 horas

Agentes apreenderam mais de mil tiras de maconha e 428 pinos de cocaína

Angra dos Reis – Uma grande quantidade de drogas e câmeras de monitoramento foram apreendidas, nesta quarta-feira (15), por agentes do 33º Batalhão de Polícia Militar em uma grande operação nas comunidades do centro de Angra dos Reis. Incursões foram realizadas nos bairros morro da Caixa D’Água, Santo Antônio, Carmo, Glória 1 e 2, e Morro do Perez.

Na ação foram apreendidas 1.067 tiras de maconha, 428 pinos de cocaína, cinco rádios transmissores, três bases para rádio, duas baterias, quatro fones, cinco câmeras de monitoramento, seis roteadores e oito caixas pretas. Segundo os policiais, as apreensões foram realizadas após denúncias encaminhadas pelo Disque Denúncia Angra (0300 253 1177), e buscava retirar de câmeras de monitoramento utilizadas pelo tráfico de drogas.

Todo o material apreendido foi encaminhado à 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada.

A Polícia Militar solicita a ajuda da população para denunciar atividades criminosas ao Disque Denúncia Angra, através do telefone 0300 253 1177 ou pelo app “Disque Denúncia RJ”. Em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.