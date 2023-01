Operação da PM apreende R$ 100 mil em drogas no Morro da Conquista - Diário do Vale

Matéria publicada em 31 de janeiro de 2023, 14:31 horas

Apreensão foi realizada por agentes do P2 e GAT do 28º BPM

Volta Redonda – Uma megaoperação realizada por agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) e do Serviço Reservado (P2) do 28º Batalhão de Polícia Militar apreendeu R$ 100 mil em drogas. Ação aconteceu na manhã desta terça-feira (31) no Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda. Segundo os agentes, foram apreendidos 3881 tiras de maconha, 1142 pedras de crack e 850 pinos de cocaína.

Ainda de acordo com os policiais, após denúncias de um possível ponto de tráfico de drogas, os agentes foram até o local onde avistaram os suspeitos. Os homens conseguiram fugir do cerco policial por uma área de mata. Após buscas na região, os agentes localizaram todo o material em pontos diferentes do local e enterrados em tonéis.

Todo o material foi encaminhado para a 93ª DP, onde foi registrada a apreensão.