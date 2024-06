Operação da PM em Quatis tem um preso e dois foragidos

Quatis – Um homem de 20 anos foi preso pelo crime de tráfico de drogas, no bairro Mirandópolis, em Quatis. Após avistar o patrulhamento da Polícia Militar, o rapaz tentou fugir. Junto com ele estavam outros dois homens, que estão foragidos. O jovem, de 24 anos, possui anotações por tráfico, posse e uso de drogas. Após a operação, a PM apreendeu ainda quatro sacolas plásticas com 112 pinos de cocaína e um celular. Após perícia do material, foi constatado o total de 60,8 gramas do entorpecente.

O jovem foi encaminhado para a 100ª DP e responde pelos crimes de tráfico de drogas e a associação ao tráfico, assim como os dois foragidos.