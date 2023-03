Operação da PM na Vila Delgado tem troca de tiros e assusta moradores - Diário do Vale

Matéria publicada em 15 de março de 2023, 17:13 horas

Barra Mansa – Agentes do 28° Batalhão de Polícia Militar realizaram na tarde desta quarta-feira (15), uma operação em combate ao tráfico de drogas no bairro Vila Delgado, em Barra Mansa. Segundo informações obtidas pelo DIÁRIO DO VALE, houve troca de tiros contra as equipes no local.

A Vila Delgado é conhecida como um local com atuação do tráfico de drogas. Há a suspeita de que autores da chacina ocorrida no último dia 24 de fevereiro, no bairro Santa Lúcia, em Barra Mansa, que deixou quatro mortos e um ferido, estejam infiltrados na localidade.

Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou feridos no confronto.