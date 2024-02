Operação da PM prende 7 suspeitos de tráfico e apreende 4 fuzis no Rio

Rio de Janeiro – Uma operação realizada pela Polícia Militar, na madrugada deste sábado (10), resultou na prisão de sete suspeitos de tráfico de drogas na Avenida Brasil, na altura da Vila Kennedy, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Com o grupo foi encontrado quatro fuzis de calibre 7.62, munições, drogas, quatro rádios comunicadores e roupas camufladas.

Os policiais do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) receberam informações sobre uma movimentação suspeita. Um grupo, oriundo do Complexo da Maré, na Zona Norte da cidade, estaria se deslocando em direção à Zona Oeste da capital.

O veículo utilizado pelos suspeitos foi abordado e os sete homens foram encontrados no interior do carro. Após revistarem o veículo, os policiais conseguiram localizar e apreender as armas e drogas.