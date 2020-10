Operação da Polícia Civil, coordenada pela delegacia de Rio das Flores, termina com dois presos

Matéria publicada em 8 de outubro de 2020, 15:31 horas

Rio das Flores, Rio, Minas – A operação realizada na manhã desta quinta-feira, dia 8, pela 92ª DP (Rio das Flores), nos estados do Rio e Minas Gerais, terminou com dois presos, suspeitos de pertencerem a uma organização criminosa. Um deles foi um homem, de 51 anos , apontado como o segundo na hierarquia da facção criminosa, e uma mulher, de 29, que seria líder da quadrilha .

Durante a ação, que foi coordenada pelo delegado Rodolfo Atala, o chefe da facção criminosa conseguiu fugir e está sendo procurado pelos policiais. O policial explicou que o criminoso conseguiu escapar, porque no quarto de uma casa, onde ele estava escondido, havia um monitor de câmera de segurança, cobrindo toda a rua.

A quadrilha é suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e outros crimes, em ambos os estados. Foram expedidos nove mandados de prisão e busca e apreensão.

A operação contou com a participação de diversas delegacias da Polícia Civil e apoio da Polícia Militar. Os mandados foram expedidos pela Vara Única da Comarca de Rio das Flores, que também autorizou a quebra do sigilo bancário, com dados dos suspeitos.