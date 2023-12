Operação da Polícia Civil prende integrantes do CV em Volta Redonda

Volta Redonda – Coordenados pelo delegado Vinícius Coutinho, agentes da 93ª Delegacia de Polícia deflagraram nesta quarta-feira (20) a Operação Fundo do Poço II. Durante a ação, os policiais prenderam quatro pessoas, sendo duas em flagrante delito pelo crime de receptação.

De acordo com a Polícia Civil, a operação teve por objetivo cumprir cinco mandados de prisão e nove de busca e apreensão contra integrantes da facção Comando Vermelho, suspeitos de terem torturado, roubado e expulsado, em agosto deste ano, um casal residente no bairro Vila Rica Três Poços.

O casal foi obrigado a abandonar sua residência durante a madrugada, deixando todos seus pertences e bens, que foram saqueados pelos criminosos. Os suspeitos também responderão por associação criminosa, roubo e esbulho possessório.

O imóvel de onde o casal foi expulso passou a ser ocupado por um dos líderes do tráfico de drogas da localidade. À época, a Polícia Civil, ao ser notificada do fato, foi ao local e prendeu em flagrante a companheira do suspeito por ocupar ilegalmente o imóvel.

Um dos alvos da operação deflagrada nesta quarta-feira (20) foi morto no dia anterior, terça-feira (19), durante um confronto com a Polícia Militar em Angra dos Reis.

Durante a operação ‘Fundo do Poço II’, vários bens da família expulsa do Vila Rica/Três Poços foram recuperados, como geladeira, sofá, panelas, lavadora de roupas, tv e aparelho celular, dentre outros.

Segundo a Polícia Civil, outros investigados não foram encontrados e, portanto, são considerados foragidos. Os presos serão recolhidos ao sistema penitenciário, onde ficarão à disposição da Justiça.