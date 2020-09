Operação da Polícia Civil termina com seis presos, em Volta Redonda

Matéria publicada em 8 de setembro de 2020, 11:10 horas

Mandados são contra crimes de roubo, homicídio, ocultação de cadáver, tráfico de drogas e falsificação de documentos

Volta Redonda – O delegado de Polícia Civil de Volta Redonda, Victor Tuttman, divulgou o balanço da operação deflagrada na manhã desta terça-feira, dia 8, em Volta Redonda.

A ação, denominada ‘Operação Independência’, contou com apoio de policiais militares do 28º BPM, e teve como objetivo, cumprir mandados de prisão contra seis suspeitos de envolvimento em diversos crimes; todos considerados foragidos da Justiça. Entre os crimes, estão: roubo, homicídio, ocultação de cadáver, tráfico de drogas e falsificação de documentos, considerados foragidos da Justiça.

Ao todo, três homens e três mulheres foram presos. Entre os bairros onde aconteceram as prisões estão: bairro Santa Cruz, com a prisão de dois suspeitos; e bairros Padre Josimo, São Luiz, Água Limpa e São Sebastião, com a prisão de um suspeito cada, respectivamente.

De acordo com Victor Tuttman, os mandados foram expedidos pelas Varas Criminais das Comarcas de Valença (RJ), um preso; Volta Redonda (RJ), uma presa; Aiuruoca (MG), um preso; Belo Horizonte (MG), uma presa e Eugenópolis (MG), dois presos.

