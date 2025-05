Operação da PRF no feriado termina com 90 acidentes e 28 pessoas detidas no Estado do Rio

Estado do Rio – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou a Operação Dia do Trabalho nas rodovias federais do Rio de Janeiro. De quarta-feira (30) até domingo (4), os policiais intensificaram a fiscalização para combater, entre outras condutas irregulares, a embriaguez ao volante e o excesso de velocidade. O objetivo foi evitar os sinistros de trânsito e preservar vidas.

Nos cinco dias de operação, foram registrados 90 acidentes, com 94 feridos e três mortes. Nove veículos roubados foram recuperados, além de outros sete apreendidos por adulteração veicular. Foram detidas 28 pessoas, por crimes diversos, sendo 15 por crimes de trânsito.

Nos feriados prolongados, o movimento nas rodovias federais é maior. Por esse motivo, a PRF intensifica o trabalho de prevenção de sinistros de trânsito e de combate a irregularidades que podem provocar mortes e deixar feridos. As atividades incluem os comandos educativos, com orientações sobre a importância de respeitar as normas de trânsito, e a fiscalização e autuação dos condutores.